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Адвокат Чотонова просит судью вернуть дело в прокуратуру

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Аида Джумашева

Сегодня, 27 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и экс-министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

В ходе процесса адвокат Чотонова Марат Эшперов заявил ходатайство о возврате уголовного дела на доследование в прокуратуру.

По его словам, предъявление обвинения и заключительное обвинение незаконны. Он объяснил это тем, что начальник следственного подразделения СУ ГКНБ не имел права принимать решения по задержанию и дальнейшим следственным действиям.

"Получается, что в отношении Чотонова постановление о привлечении в качестве обвиняемого, ходатайство о содержании его под стражей являются ничтожными, так как они вынесены лицом, не имеющим на это право. Поэтому имеющиеся материалы дела не могут быть заложены в основу решения по данному делу. Вы своими действиями должны принять законное решение. А именно - возвратить дело в прокуратуру для восполнения пробелов следствия", - сказал Эшперов.

Судья выйдя из совещание комнаты отказал Эшперову в удовлетворении его ходатайства о возвращении уголовного дела в прокуратуру на доследование.

URL: http://www.vb.kg/363906
Теги:
Омурбек Текебаев, суд
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Сюжет: Суд по делу Омурбека Текебаева (17 материалов)
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