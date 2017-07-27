Судье по делу Текебаева заявили четырнадцатый отвод

Сегодня, 27 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и экс-министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

В ходе процесса адвокат Чотонова Марат Эшперов заявил ходатайство о возврате уголовного дела на восполнение пробелов следствия в прокуратуру. Однако судья Эрнис уулу Айбек отклонил ходатайство. После этого адвокат заявил отвод в связи с тем, что судья, видя грубейшие нарушения следствия, не стал возвращать дело на доследование.

"Данным решением суд доказал свое предвзятое отношение, закрыв глаза на явные нарушения в ходе следствия. Суд не может выйти за пределы своих полномочий. Как суд вынесет решение, если предъявленное обвинение ничтожно и не имеет законную силу? Если вы закрыли глаза на это, то я заявляю вам отвод", - сказал Эшперов.

Дежурный адвокат Текебаева поддержала коллегу. Гособвинение в свою очередь выступило против.

Судья в очередной раз удалился в совещательную комнату.