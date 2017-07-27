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Судье по делу Текебаева заявили четырнадцатый отвод

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Аида Джумашева

Сегодня, 27 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и экс-министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

В ходе процесса адвокат Чотонова Марат Эшперов заявил ходатайство о возврате уголовного дела на восполнение пробелов следствия в прокуратуру. Однако  судья Эрнис уулу Айбек отклонил ходатайство. После этого адвокат заявил отвод в связи с тем, что судья, видя грубейшие нарушения следствия, не стал возвращать дело на доследование.

"Данным решением суд доказал свое предвзятое отношение, закрыв глаза на явные нарушения в ходе следствия. Суд не может выйти за пределы своих полномочий. Как суд вынесет решение, если предъявленное обвинение ничтожно и не имеет законную силу? Если вы закрыли глаза на это, то я заявляю вам отвод", - сказал Эшперов.

Дежурный адвокат Текебаева поддержала коллегу. Гособвинение в свою очередь выступило против.

Судья в очередной раз удалился в совещательную комнату.

URL: http://www.vb.kg/363910
Теги:
Омурбек Текебаев, суд
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Сюжет: Суд по делу Омурбека Текебаева (17 материалов)
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Комментарии
Айбек Абылгазиев
27.07.2017, 12:32
Карма: +14
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 29
Минусов: 15
Комментариев: 54

Они явно идут на рекорд! Возможно мировой )) 

Все же какие жалкие эти адвокаты, которые не могут защитить своих подзащитных, и делают все только ради того, чтобы любыми методами затянуть судебный процесс.  Когда сменится судья, то ему нужно будет время на ознакомление с уголовным делом, и т.д. И где гарантия, что и ему адвокаты не начнут давать отвод?! И так можно бесконечно до конца света. Мне кажется они этого и ждут... Чтобы наступил конец света, и среди всего в природе выживут только самые гнусные паразиты как Текебаев...

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saulesh naimova
27.07.2017, 12:39
Карма: +1
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 2
Минусов: 1
Комментариев: 12

пусть этот мародер не думает что этими отводами ему как-то удастся миновать наказания!!несмотря ни на что этот мародер получит по заслугам

Айбек Абылгазиев

Они явно идут на рекорд! Возможно мировой )) 

Все же какие жалкие эти адвокаты, которые не могут защитить своих подзащитных, и делают все только ради того, чтобы любыми методами затянуть судебный процесс.  Когда сменится судья, то ему нужно будет время на ознакомление с уголовным делом, и т.д. И где гарантия, что и ему адвокаты не начнут давать отвод?! И так можно бесконечно до конца света. Мне кажется они этого и ждут... Чтобы наступил конец света, и среди всего в природе выживут только самые гнусные паразиты как Текебаев...

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Амелия Каипова
27.07.2017, 12:42
Карма: -1
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 1
Комментариев: 8

Этот фарс адвокатов Текебаева пора заканчивать. Они не желают работать: гуляют, пьют кофе, заявляют 14 отводов.  Предоставьте ТОЧу нормального работающего адвоката.

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