Судье по делу Текебаева заявили четырнадцатый отвод

Они явно идут на рекорд! Возможно мировой ))
Все же какие жалкие эти адвокаты, которые не могут защитить своих подзащитных, и делают все только ради того, чтобы любыми методами затянуть судебный процесс. Когда сменится судья, то ему нужно будет время на ознакомление с уголовным делом, и т.д. И где гарантия, что и ему адвокаты не начнут давать отвод?! И так можно бесконечно до конца света. Мне кажется они этого и ждут... Чтобы наступил конец света, и среди всего в природе выживут только самые гнусные паразиты как Текебаев...