Получите бонус 300 сомов при покупке смартфона O!Phone 4G

Каждый день фирменных смартфонов O!Phone 4G остается всё меньше, ведь это безусловный хит продаж за последний квартал. Выбор девайсов в магазинах O!Store очень широк, но, судя по статистике, именно модели фирменной линейки расходятся как горячие пирожки. Поэтому стоит поторопиться и успеть приобрести новинку.

O!Phone 4G - это самый доступный 4G смартфон для пользователей, которым важно не переплачивать, но при этом пользоваться всеми преимуществами мобильной связи. Девайс работает отлично по всем направлениям и ему в полной мере можно дать характеристику - полноценный смартфон на все случаи жизни.

Что именно предлагает O!Phone 4G за свою цену 4 790 сомов?

Ровно то, что необходимо любому современному человеку:

Переписываться в Skype, WhatsApp и Viber. Общаться в Instagram, Facebook или Одноклассниках; Смотреть видео на YouTube, слушать любимую музыку, играть в мобильные игры; Съемка фото, видео; Эргономичный дизайн – смартфон небольшой и подойдёт каждому - им легко управлять одной рукой; Операционная система Android (оригинальная версия, которая работает значительно быстрее различных надстроек); Гарантийное обслуживание сроком 1 год.

А главное – интернет, работающий на невероятной скорости 4G, что ещё нужно?

Правильно! Бонус, который будет приятным дополнением к выгодной покупке: + 300 сомов на баланс!

Купить O!Phone 4G можно в любом офисе продаж и обслуживания О!, в магазинах O!Store или просто оформить заказ с доставкой на дом на shop.o.kg или по телефону 0705 007 000 (для абонентов О! звонок бесплатный).

O!Phone 4G - доступная цена, гарантия, надежность!