Погода
$ 68.56 - 68.79
€ 79.85 - 80.77

Получите бонус 300 сомов при покупке смартфона O!Phone 4G

 0

Каждый день фирменных смартфонов O!Phone 4G остается всё меньше, ведь это безусловный хит продаж за последний квартал. Выбор девайсов в магазинах O!Store очень широк, но, судя по статистике, именно модели фирменной линейки расходятся как горячие пирожки. Поэтому стоит поторопиться и успеть приобрести новинку.

O!Phone 4G - это самый доступный 4G смартфон для пользователей, которым важно не переплачивать, но при этом пользоваться всеми преимуществами мобильной связи. Девайс работает отлично по всем направлениям и ему в полной мере можно дать характеристику - полноценный смартфон на все случаи жизни.

Что именно предлагает O!Phone 4G за свою цену 4 790 сомов?

Ровно то, что необходимо любому современному человеку:

  1. Переписываться в Skype, WhatsApp и Viber.
  2. Общаться в Instagram, Facebook или Одноклассниках;
  3. Смотреть видео на YouTube, слушать любимую музыку, играть в мобильные игры;
  4. Съемка фото, видео;
  5. Эргономичный дизайн – смартфон небольшой и подойдёт каждому - им легко управлять одной рукой;
  6. Операционная система Android (оригинальная версия, которая работает значительно быстрее различных надстроек);
  7. Гарантийное обслуживание сроком 1 год.

А главное – интернет, работающий на невероятной скорости 4G, что ещё нужно?

Правильно! Бонус, который будет приятным дополнением к выгодной покупке: + 300 сомов на баланс!

Купить O!Phone 4G можно в любом офисе продаж и обслуживания О!, в магазинах O!Store или просто оформить заказ с доставкой на дом на shop.o.kg или по телефону 0705 007 000 (для абонентов О! звонок бесплатный).

O!Phone 4G - доступная цена, гарантия, надежность!

URL: http://www.vb.kg/363913
Теги:
#O!
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  