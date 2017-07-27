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Президент оказал помощь жителям юга, пострадавшим от стихийных бедствий

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ВБ

Алмазбек Атамбаев подписал распоряжение, согласно которому из Президентского фонда социальной защиты и поддержки выделены средства для оказания материальной помощи жителям, пострадавшим в результате схода оползня в Зергерском и Жалпак-Ташском айыльных аймаках Узгенского района Ошской области, а также землетрясения в Жекендинском и Чон-Алайском айыльных аймаках Чон-Алайского района Ошской области. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

В соответствии с решением главы государства выделяются финансовые средства для оказания материальной помощи пострадавшим в результате оползней в Узгенском районе по 100 тысяч сомов, а также пострадавшим в результате землетрясения в Чон-Алайском районе - по 100 тысяч сомов (признанных МЧС по степени разрушения жилья 5-й категории) и по 50 тысяч сомов (4-й категории).

URL: http://www.vb.kg/363915
Теги:
Алмазбек Атамбаев, гуманитарная помощь, Ошская область, стихийные бедствия
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