Девушки выйдут на поле. В Канте стартует чемпионат Кыргызстана по футболу

В Канте стартует чемпионат Кыргызстана по футболу среди женских команд. Об этом сообщает Федерация футбола Кыргызстана.

Как уточняется, в этом году в состязаниях примут участие 12 команд, которые поделены на две группы. Команды представляют все семь областей Кыргызстана, а также города Ош и Бишкек.

По итогам жеребьевки в группе "А" играют СДЮШОРЧО-ФЦ, а также сборные Джалал-Абадской, Чуйской, Иссык-Кульской, Нарынской областей и города Ош.

В другой группе померятся силами сборные Ошской, Таласской и Баткенской областей, а также "Абдыш-Ата" (Кант), ФЦ-СДЮШОРЧО-2 и команда города Каракол.

Состязания пройдут с 1 по 5 августа на стадионе "Спортсити".

Напомним, действующим чемпионом страны является коллектив РСДЮСШОР. Кантская "Абдыш-Ата" - обладатель серебряной медали и бронзовые призеры прошлого года - девушки Футбольного центра.