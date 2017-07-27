Популярность парковки на пляжах растет. Почти десяток машин на песке у воды

Популярным местом для парковки автомашин отдыхающих на побережье озера Иссык-Куль в последнее время стал пляж. Хотя, возможно, это у других, более порядочных людей проявилась гражданская активность.

В социальных сетях все больше появляется информации об автохулиганах, которые паркуют свои машины прямо на берегу жемчужины Кыргызстана. Стоит отметить, за эту неделю, по сообщению УВД Иссык-Кульской области, были найдены четверо владельцев автомобилей, стоявших на пляжах.

Все они были оштрафованы согласно статье 160 Кодекса об административной ответственности КР, предполагающей вынесение предупреждения либо наложение административного штрафа на граждан. Последние штрафники оплатили по тысяче сомов. Поиск остальных еще продолжается.

Наказание за правонарушения экологического характера осуществляется только со стороны специалистов Госэкотехинспекции. В свою очередь сотрудники милиции могут лишь оказывать содействие представителям инспекции.

Между тем в СМИ уже появилась информация о ряде нарушителей, часть которых уже оплатила штрафы.

Пользователи социальных сетей призывают увеличить ответственность за данное деяние. Так как эта сумма не несет серьезного воздействия.