Погода
$ 68.56 - 68.79
€ 79.85 - 80.77

Популярность парковки на пляжах растет. Почти десяток машин на песке у воды

965  3
Родион Решетов

Популярным местом для парковки автомашин отдыхающих на побережье озера Иссык-Куль в последнее время стал пляж. Хотя, возможно, это у других, более порядочных людей проявилась гражданская активность.

В социальных сетях все больше появляется информации об автохулиганах, которые паркуют свои машины прямо на берегу жемчужины Кыргызстана. Стоит отметить, за эту неделю, по сообщению УВД Иссык-Кульской области, были найдены четверо владельцев автомобилей, стоявших на пляжах.

Все они были оштрафованы согласно статье 160 Кодекса об административной ответственности КР, предполагающей вынесение предупреждения либо наложение административного штрафа на граждан. Последние штрафники оплатили по тысяче сомов. Поиск остальных еще продолжается.

Наказание за правонарушения экологического характера осуществляется только со стороны специалистов Госэкотехинспекции. В свою очередь сотрудники милиции могут лишь оказывать содействие представителям инспекции.

Между тем в СМИ уже появилась информация о ряде нарушителей, часть которых уже оплатила штрафы.

Пользователи социальных сетей призывают увеличить ответственность за данное деяние. Так как эта сумма не несет серьезного воздействия.

URL: http://www.vb.kg/363918
Теги:
Иссык-Кульская область, туризм, хулиганство, Госэкотехинспекция
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Манап
27.07.2017, 15:53

Однозначно надо поднимать сумму штрафа за такое нарушение.Озеро у нас одно,а таких идиотов на машинах много.Депутатам надо пересмотреть эту статью осенью. За 1 тыс. сомов все будут так пиарится,тем более на всю страну во всех СМИ, дешево  получается,однако. Сумму штрафа надо поднять до 50 тыс.сомов за первый раз,за повторное нарушение  100 тыс.

0
Цитировать
Жалоба модератору
КР
27.07.2017, 16:47

Демократия в стране процветает. Дальше будет ....

0
Цитировать
Жалоба модератору
312
27.07.2017, 17:20

Размер штрафа надо увеличить до стоимости машины!!!

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  