Погода
$ 68.56 - 68.79
€ 79.85 - 80.77

Пакистанку изнасиловали по решению деревенского совета

903  6
www

Около 20 человек были задержаны в пакистанском городе Мултан (провинция Пенджаб) за то, что приказали изнасиловать 17-летнюю девушку. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на газету Pakistan Dawn.

"Деревенский совет постановил совершить изнасилование 17-летней девушки в качестве наказания, так как ее брат изнасиловал 12-летнюю", - рассказал СМИ представитель местной полиции. По его словам, в начале июля к местным властям обратился брат изнасилованной девушки и попросил заступиться за честь семьи. Этот же мужчина и изнасиловал "приговоренную" девушку на глазах мужчин из деревенского совета и ее родителей.

2 ноября сообщалось, что ставшая жертвой подобного преступления 44-летняя пакистанка Мухтар Май (настоящее имя Мухтаран Биби) начала карьеру модели. В 2002 году Май, принадлежавшая к племени татла, стала жертвой "изнасилования чести". После того как ее брата обвинили в надругательстве над девушкой из племени мастои, по решению старейшин мастои мужчины племени сперва изнасиловали самого подозреваемого, а затем и его старшую сестру Мухтаран Биби.

URL: http://www.vb.kg/363919
Теги:
изнасилование, Пакистан
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
A
27.07.2017, 14:29

Сколько же в мире идиотизма и дикости, до сих пор

0
Цитировать
Жалоба модератору
Борсок
27.07.2017, 15:07

Животные ....

0
Цитировать
Жалоба модератору
век
27.07.2017, 17:41

дикий народ, носители зла

0
Цитировать
Жалоба модератору
Сагын Жолдошев
27.07.2017, 18:42
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 1
Минусов: 1
Комментариев: 4

Полные дикари. Всем нужно расстрел прямо в половые органы.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Таку Сагын
27.07.2017, 18:46
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 1
Минусов: 1
Комментариев: 7

Таким идиотам нужно только кастрация и потом пытка и в конце оторвать яйцо вместе с членами.

0
Цитировать
Жалоба модератору
кирова кирова
27.07.2017, 18:53
Карма: +2
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 24
Минусов: 22
Комментариев: 37

Действие определяет сознание людей. По их действиям можно узнать что за люди там живут. тем более совет какой то принимает решение чтобы изнасиловали. Ничего себе скотины.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  