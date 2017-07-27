Пакистанку изнасиловали по решению деревенского совета

Около 20 человек были задержаны в пакистанском городе Мултан (провинция Пенджаб) за то, что приказали изнасиловать 17-летнюю девушку. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на газету Pakistan Dawn.

"Деревенский совет постановил совершить изнасилование 17-летней девушки в качестве наказания, так как ее брат изнасиловал 12-летнюю", - рассказал СМИ представитель местной полиции. По его словам, в начале июля к местным властям обратился брат изнасилованной девушки и попросил заступиться за честь семьи. Этот же мужчина и изнасиловал "приговоренную" девушку на глазах мужчин из деревенского совета и ее родителей.

2 ноября сообщалось, что ставшая жертвой подобного преступления 44-летняя пакистанка Мухтар Май (настоящее имя Мухтаран Биби) начала карьеру модели. В 2002 году Май, принадлежавшая к племени татла, стала жертвой "изнасилования чести". После того как ее брата обвинили в надругательстве над девушкой из племени мастои, по решению старейшин мастои мужчины племени сперва изнасиловали самого подозреваемого, а затем и его старшую сестру Мухтаран Биби.