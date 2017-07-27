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Никитенко: ЦИК пытается самоустраниться от своих прямых обязательств

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Айдана Абдуваитова

ЦИК должна выполнить свои прямые законные обязательства по обеспечению конституционных прав кандидата Омурбека Текебаева. С таким заявлением сегодня, 27 июля, на пресс-конференции выступила депутат Наталья Никитенко.

По ее словам, последние действия ЦИК и других госорганов доказывают политическую подоплеку уголовного дела Текебаева.

"Даже у тех людей, у которых оставались сомнения и мысли по поводу того, является ли дело Текебаева и Чотонова политическим, эти сомнения рассеялись, потому что абсолютно очевидно по всем действиям суда, прокурорских работников, что дело носит политический характер", - заявила Никитенко.

Она считает, что несмотря на заявления о чистых и прозрачных выборах, власти не проявляют интереса к справедливой избирательной системе. Депутат добавила, что ЦИК пытается самоустраниться от решениях проблем и своих прямых обязательств.

"Текебаев не является осужденным, не находится в местах лишения свободы и никто не может лишить его конституционных прав. В этой связи мы требуем, чтобы ЦИК все же воспользовалась своими прямыми полномочиями и обязанностями, которыми обладает в предвыборный период, защитила и гарантировала права Текебаева. Если это не является политическим заказом, то почему так грубо нарушается законодательство? Предпринимаются все попытки, чтобы не допустить его к выборам", - заявила Никитенко.

Напомним, Омурбек Текебаев одним из первых выдвинул свою кандидатуру в президенты, находясь под стражей. 26 июля Нацкомиссия по госязыку начала тестирование кандидатов в президенты. Одним из первых в списке был Омурбек Текебаев, однако суд отказал ему в возможности пройти тестирование. Сторонники Текебаева обратились в ЦИК для урегулирования этой ситуации. После двухдневного обсуждения ЦИК переложила ответственность за обеспечение избирательных прав Текебаева на суд. Если Текебаев не сможет пройти тестирование, то ЦИК не допустит его к участию в предвыборной гонке.

URL: http://www.vb.kg/363921
Теги:
выборы, Наталья Никитенко, Омурбек Текебаев, ЦИК
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