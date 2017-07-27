Дело Райкана Тологонова. Адвокат заявил отвод представителю прокурора

Сегодня, 27 июля, в Первомайском районном суде продолжается судебный процесс по делу экс-депутата Райкана Тологонова. Отметим, его обвиняют в мародерстве.

В начале процесса защита подсудимого потребовала отвод представителю прокурора Бакытбеку Доктурбекову.

Адвокат Самат Жайчибеков отметил, что в прошлый раз свидетель посмел перейти на грубое обращение с подсудимым. Тогда его жена и сестра вели себя шумно, в связи с чем представитель прокурора позволил себе выгнать их.

Также подсудимый Тологонов добавил, что представитель прокурора начал задавать наводящие вопросы, что противоречит законодательству.

На это Доктурбеков ответил, что это судья решил выгнать их из зала суда, а он не имеет права на это. Также он добавил, что для отвода нет оснований в соответствии с нормами.

Судья Марат Сыдыков решил все детально рассмотреть и удалился, однако вернувшись, отказал в отводе.