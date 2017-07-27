Судья по делу Текебаева в очередной раз не удовлетворил свой отвод

Сегодня, 27 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и экс-министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

Напомним, ранее в ходе процесса адвокат Чотонова Марат Эшперов заявил отвод председательствующему после того, как тот не удовлетворил ходатайство о возврате уголовного дела на восполнение пробелов следствия в прокуратуру.

Выйдя из совещательной комнаты, судья Эрнис уулу Айбек в очередной раз не удовлетворил заявленный ему отвод.