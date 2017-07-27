Погода
$ 68.56 - 68.79
€ 79.85 - 80.77

Судья по делу Текебаева в очередной раз не удовлетворил свой отвод

123  0
Аида Джумашева

Сегодня, 27 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и экс-министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

Напомним, ранее в ходе процесса адвокат Чотонова Марат Эшперов заявил отвод председательствующему после того, как тот не удовлетворил ходатайство о возврате уголовного дела на восполнение пробелов следствия в прокуратуру.

Выйдя из совещательной комнаты, судья Эрнис уулу Айбек в очередной раз не удовлетворил заявленный ему отвод.

URL: http://www.vb.kg/363924
Теги:
Омурбек Текебаев, суд
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Сюжет: Суд по делу Омурбека Текебаева (20 материалов)
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  