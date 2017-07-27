Члены политсовета "Ата Мекена" объявят голодовку до тестирования Текебаева

Члены политсовета партии "Ата Мекен" намерены объявить голодовку до тех пор, пока ЦИК не обеспечит Текебаеву возможность пройти тестирование. Об этом сегодня, 27 июля, на пресс-конференции заявила член политсовета партии Асия Сасыкбаева.

По ее словам, команда Текебаева выполнила все требования ЦИК для регистрации его кандидатуры. В частности, представила все необходимые документы и на днях собрала подписи более 40 тыс. человек в пользу его кандидатуры.

Однако, отметила Сасыкбаева, последнее требование – тестирование кандидата – оказалось невозможным из-за игнорирования ЦИКом конституционных прав Текебаева.

Она отметила, что члены политсовета объявят голодовку до решения этой проблемы.

"Это уже крайние меры, и мы не знаем, каким образом можно заставить закон работать в этой стране. Хотелось бы обратиться к Алмазбеку Атамбаеву и попросить принять активное участие, прийти в суд как свидетель. Об этом мы говорили и в открытом письме – прийти и сделать все возможное, чтобы, по крайней мере, законы выполнялись. Помогите нам установить правовое государство и вернуться к правовому полю, о котором мы мечтали в 2010 году", - заявила Сасыкбаева.