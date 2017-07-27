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Члены политсовета "Ата Мекена" объявят голодовку до тестирования Текебаева

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Айдана Абдуваитова

Члены политсовета партии "Ата Мекен" намерены объявить голодовку до тех пор, пока ЦИК не обеспечит Текебаеву возможность пройти тестирование. Об этом сегодня, 27 июля, на пресс-конференции заявила член политсовета партии Асия Сасыкбаева.

По ее словам, команда Текебаева выполнила все требования ЦИК для регистрации его кандидатуры. В частности, представила все необходимые документы и на днях собрала подписи более 40 тыс. человек в пользу его кандидатуры.

Однако, отметила Сасыкбаева, последнее требование – тестирование кандидата – оказалось невозможным из-за игнорирования ЦИКом конституционных прав Текебаева.

Она отметила, что члены политсовета объявят голодовку до решения этой проблемы.

"Это уже крайние меры, и мы не знаем, каким образом можно заставить закон работать в этой стране. Хотелось бы обратиться к Алмазбеку Атамбаеву и попросить принять активное участие, прийти в суд как свидетель. Об этом мы говорили и в открытом письме – прийти и сделать все возможное, чтобы, по крайней мере, законы выполнялись. Помогите нам установить правовое государство и вернуться к правовому полю, о котором мы мечтали в 2010 году", - заявила Сасыкбаева.

URL: http://www.vb.kg/363925
Теги:
Асия Сасыкбаева, Омурбек Текебаев
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Даке Маматкасым
27.07.2017, 15:15
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Хотелось бы обратиться к Алмазбеку Атамбаеву и попросить принять активное участие, прийти в суд как свидетель

не смешивайте одно с другим. показания Атамбаева не помогут вашему мародеру и не ускорят процесс. голодовка будет такая же как болезни адвокатов? по бумаге голодаю, по факту прибухиваю в кафешке?

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