Погода
$ 68.56 - 68.79
€ 79.85 - 80.77

В РТ желающие работать на госслужбе должны сдавать декларацию об имуществе

108  0
www

Отныне, для того чтобы устроиться на работу в государственных учреждениях Таджикистана, кандидатам необходимо представить среди прочих документов и декларацию об имуществе. Как сообщили в Агентстве по госфинконтролю и борьбе с коррупцией страны, такие требования указаны в любом объявлении о вакансии на должность в государственных структурах.

"Дело в том, что многие из чиновников во время проверки источника получения машины или шикарных домов, говорят, что все имущество приобретено до назначения на должность. Государство стремится к тому, чтобы деятельность чиновников была прозрачной", - отметил источник в антикоррупционном агентстве.

На практике мало случаев, когда следственные органы смогли бы увязать наличие имущества чиновников с присвоением либо растратой бюджетных средств. Госслужащие умудряются оформить движимое и недвижимое имущество на близких родственников – детей, жену, находят другие схемы сокрытия активов, стоимость которых никак не соответствует их заработной плате.

​Рустамджон Джабборов, заместитель председателя Налогового комитета Таджикистана, сказал 25 июля, что со следующего года будут предъявлены новые требования к налоговым декларациям. "Отныне декларацию будет подавать не только госслужащий, но и его жена, дети, другие члены семьи. Сейчас мы разрабатываем специальный бланк декларации", - сказал он.

URL: http://www.vb.kg/363926
Теги:
Таджикистан
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  