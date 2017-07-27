В РТ желающие работать на госслужбе должны сдавать декларацию об имуществе

Отныне, для того чтобы устроиться на работу в государственных учреждениях Таджикистана, кандидатам необходимо представить среди прочих документов и декларацию об имуществе. Как сообщили в Агентстве по госфинконтролю и борьбе с коррупцией страны, такие требования указаны в любом объявлении о вакансии на должность в государственных структурах.

"Дело в том, что многие из чиновников во время проверки источника получения машины или шикарных домов, говорят, что все имущество приобретено до назначения на должность. Государство стремится к тому, чтобы деятельность чиновников была прозрачной", - отметил источник в антикоррупционном агентстве.

На практике мало случаев, когда следственные органы смогли бы увязать наличие имущества чиновников с присвоением либо растратой бюджетных средств. Госслужащие умудряются оформить движимое и недвижимое имущество на близких родственников – детей, жену, находят другие схемы сокрытия активов, стоимость которых никак не соответствует их заработной плате.

​Рустамджон Джабборов, заместитель председателя Налогового комитета Таджикистана, сказал 25 июля, что со следующего года будут предъявлены новые требования к налоговым декларациям. "Отныне декларацию будет подавать не только госслужащий, но и его жена, дети, другие члены семьи. Сейчас мы разрабатываем специальный бланк декларации", - сказал он.