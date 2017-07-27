В РТ желающие работать на госслужбе должны сдавать декларацию об имуществе

Отныне, для того чтобы устроиться на работу в государственных учреждениях Таджикистана, кандидатам необходимо представить среди прочих документов и декларацию об имуществе. Как сообщили в Агентстве по госфинконтролю и борьбе с коррупцией страны, такие требования указаны в любом объявлении о вакансии на должность в государственных структурах.
"Дело в том, что многие из чиновников во время проверки источника получения машины или шикарных домов, говорят, что все имущество приобретено до назначения на должность. Государство стремится к тому, чтобы деятельность чиновников была прозрачной", - отметил источник в антикоррупционном агентстве.
На практике мало случаев, когда следственные органы смогли бы увязать наличие имущества чиновников с присвоением либо растратой бюджетных средств. Госслужащие умудряются оформить движимое и недвижимое имущество на близких родственников – детей, жену, находят другие схемы сокрытия активов, стоимость которых никак не соответствует их заработной плате.
Рустамджон Джабборов, заместитель председателя Налогового комитета Таджикистана, сказал 25 июля, что со следующего года будут предъявлены новые требования к налоговым декларациям. "Отныне декларацию будет подавать не только госслужащий, но и его жена, дети, другие члены семьи. Сейчас мы разрабатываем специальный бланк декларации", - сказал он.