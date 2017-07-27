Погода
$ 68.56 - 68.79
€ 79.85 - 80.77

Абдулла Юсупов: Тологонов через нотариуса узаконил все объекты Бакиевых

269  1
Гулиза Авазова

Объекты и здания Бакиевых после 7 апреля 2010 года были узаконены Райканом Тологоновым и его сторонниками с помощью нотариуса. Об этом сегодня, 27 июля, рассказал свидетель Абдулла Юсупов на судебном процессе в отношении Тологонова.

Как отметил Юсупов, после апрельских событий узаконивание объектов происходило одним и тем же методом - путем запугивания старых хозяев и через нотариуса. "С ним всегда был нотариус, когда происходило узаконивание. Даже комиссия Жогорку Кенеша выяснила, что все объекты Бакиевых находились в аренде. Об этих методах говорится везде", - заметил он.

Напомним, ГКНБ задержал экс-депутата парламента от фракции "Ата Мекен" Райкана Тологонова по факту мародерства в апреле 2010 года. В Бишкеке группа лиц под руководством Тологонова совершала грабежи офисов, жилых домов, в том числе и принадлежавших семье Бакиевых и их приближенных. 28 марта Райкану Тологонову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 30 ч.4, ст. 167 (организация грабежа), ст. 174 ("Организация умышленного уничтожения и повреждения имущества"), ст. 241 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, боеприпасов, взрывчатых веществ"). Первомайский районный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО ГКНБ КР сроком до окончания следствия.

URL: http://www.vb.kg/363928
Теги:
суд, судья
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Асторот Элегаев
27.07.2017, 17:10
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 2

"Одним война, а другим мать родна" (С)

Падальщики текебаева в самые трудные для страны дни вырывали куски мяса из тела столицы.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  