Абдулла Юсупов: Тологонов через нотариуса узаконил все объекты Бакиевых

Объекты и здания Бакиевых после 7 апреля 2010 года были узаконены Райканом Тологоновым и его сторонниками с помощью нотариуса. Об этом сегодня, 27 июля, рассказал свидетель Абдулла Юсупов на судебном процессе в отношении Тологонова.

Как отметил Юсупов, после апрельских событий узаконивание объектов происходило одним и тем же методом - путем запугивания старых хозяев и через нотариуса. "С ним всегда был нотариус, когда происходило узаконивание. Даже комиссия Жогорку Кенеша выяснила, что все объекты Бакиевых находились в аренде. Об этих методах говорится везде", - заметил он.

Напомним, ГКНБ задержал экс-депутата парламента от фракции "Ата Мекен" Райкана Тологонова по факту мародерства в апреле 2010 года. В Бишкеке группа лиц под руководством Тологонова совершала грабежи офисов, жилых домов, в том числе и принадлежавших семье Бакиевых и их приближенных. 28 марта Райкану Тологонову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 30 ч.4, ст. 167 (организация грабежа), ст. 174 ("Организация умышленного уничтожения и повреждения имущества"), ст. 241 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, боеприпасов, взрывчатых веществ"). Первомайский районный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО ГКНБ КР сроком до окончания следствия.