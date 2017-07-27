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Омурбек Текебаев вновь выразил недоверие госадвокату

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Аида Джумашева

Сегодня, 27 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и экс-министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

В ходе процесса подсудимый Текебаев вновь выразил недоверие адвокату, предоставленному судом.

"Куда вы спешите? Что изменится от одного-двух дней? Госадвоката можно предоставить малоимущим. Она говорит, что до 23.00 изучала материалы дела. Кто ее заставил? Я ее не просил. Мне не нужен такой адвокат. У вас нет права отказывать мне в выборе адвоката. Я не доверяю этому адвокату, поэтому не буду с ней работать", - сказал Текебаев.

В свою очередь адвокат Эльмира Чоноева в ответ на свой отвод заявила, что она состоит в реестре адвокатов и по закону обязана исполнить постановление суда, а также предоставить гарантированную помощь подсудимому.

На это Текебаев парировал, что ему не нужна гарантированная помощь.

Продолжив свою речь, адвокат заявила, что поддерживает Текебаева, так как он в состоянии оплатить услуги адвокатов.

Суд отказал подсудимому в отводе адвоката, но судья отметил, что не отказывает подсудимым в праве на адвоката.

"Вы можете привести хоть 10 адвокатов", - сказал Эрнис уулу Айбек.

URL: http://www.vb.kg/363930
Теги:
Омурбек Текебаев, суд
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Сюжет: Суд по делу Омурбека Текебаева (20 материалов)
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