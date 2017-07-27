Их уже 40. "Мекен Ынтымагы" выдвинула Темирбека Асанбекова в президенты

Сегодня, 27 июля, в Центризбирком поступило решение внеочередного съезда политической партии "Мекен Ынтымагы" от 21 июля 2017 года о выдвижении партией в качестве кандидата на должность президента Кыргызстана Темирбека Асанбекова. Об этом сообщается на сайте ЦИК.

Асанбеков является лидером партии "Мекен Ынтымагы". Ему 51 год, родился в селе Ананьево Иссык-Кульской области.

По состоянию на 27 июля в ЦИК поступило 32 заявления о выдвижении своей кандидатуры: Назарбек Нышанов, Омурбек Текебаев, Арстанбек Абдылдаев, Бакыт Дегенбаев, Сайпидин Султанидинов, Камила Шаршекеева, Таалатбек Масадыков, Омурбек Бабанов, Рита Карасартова, Турсунбай Бакир уулу, Замира Муратбекова, Санжарбек Энназаров, Сагынбек Абдрахманов, Мукар Чолпонбаев, Кубан Чороев, Анвар Сартаев, Куттубек Бешбаков, Игорь Трофимов, Максатбек Жумабеков, Улугбек Кочкоров, Нусрет Мамедов, Руслан Джунусов, Шерикул уулу Мирлан, Арстанбек Малиев, Азимбек Бекназаров, Токтобубу Таласбаева, Дамира Токтосунова, Садыр Жапаров, Алмаз Каримов, Токтайым Уметалиева, Калмамат Мактымбаев, Марта Кыдыралиева.

Еще 8 кандидатур - Турсунбека Акуна, Темира Сариева, Адахана Мадумарова, Сооронбая Жээнбекова, Бакыта Торобаева, Исхака Масалиева, Камчыбека Ташиева, Ахматбека Келдибекова и Темирбека Асанбекова представили их партии.

Предвыборная кампания начнется 10 сентября и завершится 14 октября, за сутки до начала голосования. Президентские выборы состоятся 15 октября.