Текебаев: Я не выйду из СИЗО, пока в суде не будет моих адвокатов

Сегодня, 27 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и экс-министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

На процессе подсудимый Текебаев заявил, что не выйдет из камеры до тех пор, пока на процесс не придут его адвокаты. По его словам, суд может провести прения сторон и все остальные процедуры без него.

"Я даю вам шанс - через два часа я приведу того адвоката, которого сам найму. Можете провести прения без меня и моих адвокатов. И последнее слово я тоже не буду озвучивать. Я просто не выйду из камеры до тех пор, пока мои адвокаты не выйдут", - сказал Текебаев.

В свою очередь подсудимый Чотонов, поддержав Текебаева, отметил, что процесс проходит бесчеловечно.

"Адвокаты вам предоставили все справки. Куда вы спешите? Можно же подождать до тех пор, пока адвокаты не выздоровеют", - отметил Чотонов.

Судья вышел в совещательную комнату.