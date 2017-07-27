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Автохулиганов на берегу Иссык-Куля могут привлечь к общественным работам

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Родион Решетов

С автохулиганами, паркующимися на побережье озера Иссык-Куль, полпредство области намерено бороться не только штрафами, но и принудительными работами.

Отметим, в последнее время участились случаи, когда транспортные средства оказываются прямо на пляже в туристических зонах.

Впрочем, причина, по которой автовладельцы пренебрегают всеми нормами и правилами, ясна - незначительный штраф, который чаще всего варьируется в пределах тысячи сомов.

Сейчас же будут проводить усиленные рейды совместно с сотрудниками милиции и госэкотехинспекцией. Кроме того, продумываются варианты, чтобы нарушители оплачивали не только тысячу сомов штрафа, но и приносили какое-то извинение природе, например, общественные работы, отметили в полпредстве.

"Мы сейчас рассматриваем разные варианты, которые не противоречат закону. Наши законы лояльные и не такие строгие, как в других странах, но мы к этому придем, потому что мы на опыте прошлого и этого года подготовим правительству ряд своих предложений по усилению ответственности отдыхающих", - рассказал пресс-секретарь полномочного представителя правительства в Иссык-Кульской области Жаныбек Кожоев.

URL: http://www.vb.kg/363936
Теги:
Иссык-Кульская область, парковка, рейд, штраф, Патрульная милиция, Госэкотехинспекция
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