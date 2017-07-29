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10 мыслей о честности, жирафе и затруднениях поэта Ксении Милоховой

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Наталья Ли

Спросите себя: задумывались ли вы о том, что влияет на поведение и выбор разных людей? Что думают известные и не только кыргызстанцы о простых и близких всем нам вещах и явлениях? Через что им приходится пройти, чтобы добиться успеха и признания в своих сферах?

В рубрике "10 мыслей о…" мы беседуем с выдающимися, примечательными, интересными людьми. Врачами, актерами, певцами, финансистами и просто кыргызстанцами разных возрастов, пола и социального положения.

Они делятся своими мыслями о надеждах, сомнениях, свободе, творчестве, ценностях…

Ксения Милохова

поэт

Очень важно в первую очередь быть человеком. Не важно, кто ты – поэт, журналист, студент – во всех этих областях ты должен быть человеком, поступать по совести.

В детстве я хотела очень во многом себя попробовать. В принципе это желание и осталось. Сначала хотела быть архитектором, потом юристом, психологом. Потом пришла к тому, что моя жизнь невозможна без того, чтобы я не писала.

Я пробовала и прозу, и стихи. Но стихи были раньше, потому что с самого детства я любила рифмовать.

Поэзия всегда была как-то неотделима от меня. Я не помню, когда начала сочинять стихотворения, поэтому назвать это увлечение в том возрасте не могу. Потому что это все было настолько неосознанно, настолько лаконично, что оно было неотрывно от меня.

О любви я писала очень мало. В основном это была какая-то картинка, которая приходила ко мне и я начинала ее развивать. Это мог быть какой-то пейзаж или просто какой-то случай из жизни.

Я же не могу подойти к человеку и сказать: вот, смотри, солнце такого волшебного цвета. Или: а ты видел, сегодня шел такой интересный прохожий. Это странно, кажется, и поэтому я выражаю это в стихотворении.

Иногда к тебе приходит образ, и ты понимаешь, что хочешь его описать, тогда ты пишешь об этом образе. Иногда к тебе приходит история, и ты знаешь, что вот так ее нужно рассказать. И ты рассказываешь историю.

Мне кажется, в этом и заключается суть поэзии, что ты можешь каждое событие обыграть по-своему. Рассказать либо об участниках, либо о самом действии.

Творчество для меня - это честность. Я же не могу быть в творчестве, допустим, какой-то воздушной, нежной, а в жизни такой не быть.

Многие говорят: если ты не выпустил еще ни одного сборника, то ты не поэт. Мне кажется, это удобное обозначение для человека, который пишет стихи. И да, в этом смысле я себя считаю поэтом.

Свобода для меня – это вдохновение. Это возможность говорить и писать то, о чем я хочу. Я не представляю творчество без свободы.

Я каждый возраст должна прожить здесь и сейчас. Потому что если буду чувствовать себя старше или младше, то я упущу вот этот момент.

Моменты, когда есть какие-то затруднения, вдохновляют на стихотворения. Даже когда я сама перестаю писать на небольшие периоды времени, постоянно читаю разные стихотворения.

URL: http://www.vb.kg/363938
Теги:
литература
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Сюжет: 10 мыслей о ... (106 материалов)
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