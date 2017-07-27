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Юсупов встречался с Тологоновым в Белом доме, но не помнит этаж и кабинет

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Гулиза Авазова

Свидетель Абдулла Юсупов встречался с Райканом Тологоновым в здании Жогорку Кенеша. Об этом стало известно сегодня, 27 июля, на судебном процессе в отношении Тологонова.

Юсупов отметил, что встречался с ним в Белом доме, однако не помнит его кабинета.

На вопрос, на каком этаже находился офис, Юсупов ответил, что его встречал сам Тологонов и они поднимались по лестнице. Он смог вспомнить только то, что его кабинет находился не на первом этаже.

Отметим, в бытность депутатства Райкана Тологонова, его кабинет находился на шестом этаже.

Напомним, ГКНБ задержал экс-депутата парламента от фракции "Ата Мекен" Райкана Тологонова по факту мародерства в апреле 2010 года. В Бишкеке группа лиц под руководством Тологонова совершала грабежи офисов, жилых домов, в том числе и принадлежавших семье Бакиевых и их приближенных. 28 марта Райкану Тологонову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 30 ч.4, ст. 167 (организация грабежа), ст. 174 ("Организация умышленного уничтожения и повреждения имущества"), ст. 241 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, боеприпасов, взрывчатых веществ"). Первомайский районный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО ГКНБ КР сроком до окончания следствия.

URL: http://www.vb.kg/363940
Теги:
Райкан Тологонов, суд, судья
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