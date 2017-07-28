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Представлены новые рекомендации по лечению антибиотиками

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Британские ученые предложили врачам не рекомендовать своим пациентам полное прохождение курса лечения антибиотиками. Соответствующее исследование опубликовано в журнале BMJ, кратко о нем сообщает Лента.ру со ссылкой на The Тelegraph.

По мнению авторов, полное прохождение курса антибиотиков стимулирует появление супербактерий, которые невосприимчивы к стандартным методам лечения. Ученые призывают пациентов прекращать прием препаратов сразу после улучшения состояния здоровья.

Рекомендация авторов противоположна официальной точке зрения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая настоятельно советует завершать назначенный курс антибиотиков. По мнению ВОЗ, это позволит предотвратить возникновение осложнений и опасных форм заболевания.

Опрошенные The Telegraph эксперты сходятся во мнении, что большинство рекомендаций врачей по лечению носят индивидуальный характер и курс антибиотиков, как правило, не длится долго. Специалисты считают, что к выводам британских ученых нужно относиться с осторожностью.

URL: http://www.vb.kg/363941
Теги:
здравоохранение, наука, медицина
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