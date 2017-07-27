Шыкмаматов о видео адвокатов Текебаева: Это попытка дискредитации процесса

Сегодня, 27 июля, депутат Алмамбет Шыкмаматов прокомментировал видео в соцсетях, запечатлевшее встречи и прогулки адвокатов Омурбека Текебаева, которые ранее просили отложить процесс из-за болезни.

Напомним, 25 июля два адвоката Текебаева - Чынара Джакупбекова и Искен Афиджанов в письменном виде обратились в суд с просьбой отложить процесс в связи с невозможностью их участия по состоянию здоровья. Вчера стало известно, что и третий адвокат Канат Хасанов заболел.

Позже в соцсетях появилось видео под названием "Как "болеют" адвокаты Текебаева (всем бы так)", "Больной адвокат Текебаева отлично проводит время".

Касательно Джакупбековой, Шыкмаматов заявил, что она почти полгода работает в плотном режиме над процессами Омурбека Текебаева, Аиды Саляновой и его дела. И в последнее время адвокат действительно плохо себя чувствовала.

"Чынара Джакупбекова имеет грудного ребенка. Женщины могут быть солидарны с ней и понять ее. Она с 27 февраля является адвокатом на процессах Омурбека Текебаева, Аиды Саляновой и по моему делу тоже. Она с утра до вечера, круглые сутки занимается этими сложными делами, но она тоже человек. У нее сахар в крови дал сбой и она потеряла сознание. Зачем издеваться над человеком? Это же издевательство - говорить, что он гуляет с детьми. Ну как теперь ей с ребенком не гулять? Если она гуляет с ребенком, это значит, что она абсолютно здорова? Это морально некрасиво, не по-человечески и не лезет ни в какие рамки. Таким образом пытаться дискредитировать адвоката и весь судебный процесс", - заявил Шыкмаматов.

Видео с участием адвоката Искена Афиджанова он не стал комментировать.

Аида Салянова добавила, что спецслужбы вместо выслеживания адвокатов на деньги налогоплательщиков должны заниматься прямым обязанностями - обеспечивать безопасность в стране.