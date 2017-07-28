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Организаторы Букеровской премии огласили лонг-лист

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Стал известен так называемый длинный список кандидатов на престижную Букеровскую премию. В нем 13 литераторов, представляющих Великобританию, США, Ирландию, Индию и Пакистан, пишет Росбалт.

В лонг-лист включены Зэди Смит, Фиона Мозли, Джон Макгрегор, Мохсин Хамид, Пол Остер, Джордж Сондерс, Эмили Фридлунд, Майк Маккормак, Арундати Рой, Колсон Уайтхед, Али Смит, Камила Шамзи и Себастьян Барри.

Премия присуждается в области литературы на английском языке. 13 сентября будет оглашен шорт-лист из шести кандидатов. Автор лучшего романа определится 17 октября.

URL: http://www.vb.kg/363943
Теги:
литература, премия
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