Сегодня: кто станет премьером, странный выбор, хотят объявить голодовку

Изберут нового премьера. Сооронбай Жээнбеков, выдвинутый кандидатом в президенты от партии СДПК, принял решение оставить пост главы правительства. Заявление будет написано после официальной регистрации в ЦИК. Отмечается, что новый претендент на должность председателя кабинета министров будет определен после политических консультаций, конкретных имен пока не называется.

Как рассказали СМИ представители фракции социал-демократов, по их инициативе во второй половине августа будет созвано внеочередное заседание парламента, на котором и будет решаться вопрос с избранием нового премьер-министра. По предварительным данным, вопрос о переформатировании коалиции или переизбрании спикера в повестке дня не значится.

Странный выбор. Как сообщили СМИ, на съезде партии "Кыргызстан" принято решение выдвинуть кандидатом в президенты Канатбека Исаева. Напомним, этот депутат парламента обвиняется в коррупции и привлекается к уголовной ответственности. Буквально на днях президент Атамбаев говорил о том, что его беспокоит большое количество выдвиженцев в президенты с весьма сомнительной репутацией. "Абсурд какой-то пошел. Люди различного плана лишь бы на два с половиной месяца получить иммунитет претендуют на пост президента", - заявил глава государства на большой пресс-конференции в понедельник.

По материалам уголовного дела, расследование которого ведется ГКНБ, Исаеву инкриминируется деяния, совершенные им по посту мэра Токмака еще в период Бакиевского правления. Он, пользуясь служебным положением, надавил на депутатов местного кенеша и передал в частную собственность муниципальную землю под строительство торгового центра. Кроме того, Исаев в сговоре с другими должностными лицами незаконно передал выполнение подрядных работ по строительству автостанции за счет городского бюджета аффилированной с ними частной компании. Также депутата уличили в незаконной продаже частному лицу муниципального здания по серьезно заниженной цене. Сейчас Канат Исаев находится под подпиской о невыезде.

Атамекеновцы грозят голодовкой. Политсовет партии принял решение выразить таким образом протест по поводу того, что подсудимый Текебаев не смог сдать экзамен на знание государственного языка. Пока обвиняемый в коррупции не пройдет тестирование, его сторонники будут голодать. Об этом сегодня заявила правозащитница Асия Сасыкбаева. Впрочем, пока неизвестна ни конкретная дата начала акции протеста, ни состав ее участников.

Атамекеновцы продолжают давить на ЦИК и шантажировать власти. Впрочем, как считают в Центризбиркоме, в отношении сторонников Текебаева уже можно возбуждать уголовное дело. Накануне они угрожали сотрудникам комиссии, вынуждая принять решение, выходящее за рамки их полномочий. В частности, о давлении депутатов "Ата Мекена" и юристов Текебаева журналистам рассказала член ЦИК Елена Джилкичиева. Согласно УПК, появление такой информации в СМИ есть повод и основание для возбуждения уголовного дела.

Смертельное столкновение. В селе Нариман Ошской области выехавший на встречную полосу минивэн Honda Odyssey на большой скорости врезался в КамАЗ, груженный щебнем. Как сообщили в правоохранительных органах, в результате дорожно-транспортного происшествия погибла 20-летняя девушка. Он скончалась до приезда медиков.

Еще четверо пострадавших с различными травмами госпитализированы в местную территориальную больницу. Для установления причин и обстоятельств аварии начато расследование и назначены необходимые экспертизы. Как сообщили в Министерстве внутренних дел, задержаны оба водителя, допустившие столкновение, которое привело к гибели молодой девушки.

Мигрантам станет легче. Владимир Путин подписал закон о признании водительских прав Кыргызстана на территории России. Теперь с национальными удостоверениями, выданными в нашей республике, мигранты смогут заниматься коммерческой деятельностью, а также легально трудиться в сфере грузовых и пассажирских перевозок.

Напомним, с 1 июня текущего года в Российской Федерации был введен запрет на управление транспортными средствами на основании иностранных или международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности. Официальные органы нашей страны обращались по этому поводу в Евразийскую экономическую комиссию. Также эта проблема поднималась в ходе недавнего государственного визита президента Кыргызстана в Россию.

На месте ресторана "Нарын" вырастет небоскреб высотой более 90 метров. Инвестор планирует возвести напротив площади Победы 23-этажный гостиничный комплекс с кафе и ресторанами, развлекательными и торговыми центрами, офисами и подземной парковкой. Прилегающая территория будет благоустроена и облагорожена зелеными насаждениями.

Завтра должен состояться градостроительный совет. На заседании будет приниматься решение о сносе здания бывшего ресторана "Нарын" либо проект будет отклонен. Больше всего архитекторов и городские власти беспокоит вопрос о том, насколько сейсмоустойчивым будет небоскреб, возведение которого планируется в самом центре Бишкека.