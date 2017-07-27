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Дело Райкана Тологонова. Два свидетеля отказались давать показания

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Гулиза Авазова

Два свидетеля отказались давать показания на судебном процессе против Райкана Тологонова. Отметим, сегодня, 27 июля, идет рассмотрение дела по обвинению экс-депутата Тологонова в мародерстве во время апрельских событий 2010 года.

После свидетеля Абдуллы Юсупова в зал привели Дастана Оморова, который сказал, что не готов давать показания, и если ему предоставят время, он подготовится.

После этого привели свидетеля Азарта Шерказиева, который также заметил, что его не предупреждали о том, в каком деле он выступит свидетелем. На что представитель прокурора ответил, что для дачи показания свидетелям не нужна подготовка, а если он откажется, то могут возбудить и другие уголовные дела.

На что Шерказиев заметил, что они могут делать все, что в их силах, так как он не помнит ничего, поэтому не сможет ответить на их вопросы. А Тологонова видел всего пару раз на улице или по телевизору.

Поэтому в связи с отсутствием свидетелей судебное заседание переносится на 2 августа.

Напомним, ГКНБ задержал экс-депутата парламента от фракции "Ата Мекен" Райкана Тологонова по факту мародерства в апреле 2010 года. В Бишкеке группа лиц под руководством Тологонова совершала грабежи офисов, жилых домов, в том числе и принадлежавших семье Бакиевых и их приближенных. 28 марта Райкану Тологонову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 30 ч.4, ст. 167 ("Организация грабежа"), ст. 174 ("Организация умышленного уничтожения и повреждения имущества"), ст. 241 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, боеприпасов, взрывчатых веществ"). Первомайский районный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО ГКНБ КР сроком до окончания следствия.

URL: http://www.vb.kg/363945
Теги:
Райкан Тологонов, суд, судья
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