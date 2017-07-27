Омурбек Бабанов призвал кандидатов в президенты к диалогу

Лидер партии "Республика" и парламентской фракции "Республика – Ата-Журт" Омурбек Бабанов принял участие в V съезде партии "Кыргызстан", в ходе которого ее председатель Канат Исаев заявил о выдвижении своей кандидатуры на пост главы государства.

Бабанов отметил, что 15 октября в Кыргызстане произойдет важное для страны событие.

"Судьбу страны и народа решают не политики, а простые граждане, такие же, как вы, сидящие сегодня в этом зале. Вы отдадите судьбу страны и свое будущее в руки одного человека. Я считаю, что сейчас самое время прийти людям нового поколения, новых взглядов. Нужны люди, хорошо понимающие условия и нужды 21 века", - сказал политик.

Он напомнил участникам съезда о том, что с Канатом Исаевым они состояли в одной партии, однако позже их пути разошлись.

"Я хотел бы сказать, что политики должны уметь прощать. Люди в политике должны объединяться ради интересов страны. У нас один Кыргызстан, один народ. Я считаю, что если политики объединятся в такой период, это будет говорить о дальновидности и мудрости. Сегодня Канат Исаев выдвигает свою кандидатуру. Здесь в зале находится и кандидат от партии "Ата-Журт". На пост главы государства баллотируется и ряд других лиц. Я считаю, что в ближайшее время нам всем нужно собраться и сесть за стол переговоров. Там должны быть и социал-демократы. Если мы примем одно решение, то, я считаю, так будет лучше для будущего страны, и выборы пройдут в мире и единстве. Если мы не будем слышать друг друга, общаться и договариваться, народ от этого ничего не выиграет", - заявил кандидат в президенты.

Омурбек Бабанов выразил мнение, что сейчас Кыргызстан находится на пике политической демократии среди постсоветских стран, и это достижение необходимо сохранить.

"До 2010 года было даже невозможно представить, что в одном зале в одном ряду будут сидеть представители разных партий, заявивших о намерении баллотироваться в президенты, открыто выражать свои мысли, критиковать или поддерживать друг друга. Поэтому я считаю, что свобода слова – это одно из самых важных наших достижений. И мы должны хранить это богатство. Мы должны поддерживать независимые организации, именно они говорят всю правду и не допускают коррупции. Мы должны поддерживать СМИ", - отметил Бабанов.