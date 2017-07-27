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Шутниками с "Дордоя" оказались 15-летний парень и его одноклассница

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Глеб Куренев

Сотрудники милиции рынка "Дордой" задержали шутников, которые выложили в сеть видео неудачного пранка с ударом ножом. Об этом "ВБ" сообщили в столичном ГУВД.

Сообщается, что зачинщиками розыгрыша являются подростки - 15-летний парень и его одноклассница. Таким образом они хотели провести социальный эксперимент, но, как сообщили в ГУВД, вышло у них это непрофессионально.

"Вчера их позвали в РУВД. С парнем пришел отец, с девочкой - брат. С детьми провели разъяснительную беседу, затем материалы дела передали в комиссию по делам несовершеннолетних", - пояснили в ГУВД.

Так как шутники являются несовершеннолетними, их поставят на учет, дальнейшую судьбу пранкеров решит комиссия.

Напомним, вчера, 26 июля, в сети появилось видео, на котором девушка держится за якобы окровавленную грудь и падает. Столичное ГУВД опровергло факт нападения и сообщило, что это был розыгрыш.

URL: http://www.vb.kg/363948
Теги:
ГУВД, Бишкек
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