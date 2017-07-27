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Из черного списка планируется вывести 16 тысяч трудовых мигрантов

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ВБ

До конца 2017 года планируется вывести из черного списка 16 тысяч кыргызских трудовых мигрантов, которым в настоящее время въезд на территорию Российской Федерации запрещен. Об этом сегодня, 27 июля, заявил председатель Государственной службы миграции при ПКР Медетбек Айдаралиев.

"В целях информирования трудовых мигрантов и обеспечения их правовой поддержки издан специальный справочник. Кроме того, в международных аэропортах "Манас" и "Ош", областных представительствах миграционной службы, пограничных пунктах организованы специальные электронные терминалы, с помощью которых граждане могут получить всю необходимую информацию о порядке пребывания и оформления трудовых отношений в странах ЕАЭС", - сказал он.

По словам Айдаралиева, многие наши соотечественники отправляются в страны ближнего и дальнего зарубежья на заработки неподготовленными.

"Из-за нарушений законодательства многие наши граждане попали в черный список. Теперь въезд на территорию России данным лицам в течение нескольких лет запрещен. В 2015 году количество мигрантов, находящихся в черном списке составляло 180 тысяч человек. В 2016 году этот показатель составил 118 тысяч человек. В 2017 году число граждан в черном списке сократилось до 106 тысяч человек. Многие эти люди попали под санкции в результате нарушения норм законодательства страны пребывания", - сообщил он.

URL: http://www.vb.kg/363950
Теги:
Россия, трудовая миграция
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