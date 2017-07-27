Ярый сторонник Владимира Путина в КР будет баллотироваться в президенты

В Центризбирком поступило еще одно заявление о выдвижении кандидатуры на предстоящих президентских выборах. Об этом сообщили в ЦИК.

Сегодня, 27 июля, с заявлением о выдвижении своей кандидатуры обратился Казыбек Шайымбетов, 1955 года рождения, пенсионер.

Известно, что он является уроженцем села Бостери Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области, ранее работал генеральным директором государственной резиденции №2 в г. Чолпон-Ате. В разные годы руководил общественной организацией "Элдик Кайрат" и являлся членом объединения "Люстрации". Он проводил митинги, акции протеста и выступал за принятие закона "О люстрации". Также он известен как сторонник политики российского президента Владимира Путина. В 2016 году выступал с идеей создания республиканского движения в поддержку Путина.

По состоянию на 27 июля в ЦИК поступило 33 заявления о выдвижении своей кандидатуры: Назарбек Нышанов, Омурбек Текебаев, Арстанбек Абдылдаев, Бакыт Дегенбаев, Сайпидин Султанидинов, Камила Шаршекеева, Таалатбек Масадыков, Омурбек Бабанов, Рита Карасартова, Турсунбай Бакир уулу, Замира Муратбекова, Санжарбек Энназаров, Сагынбек Абдрахманов, Мукар Чолпонбаев, Кубан Чороев, Анвар Сартаев, Куттубек Бешбаков, Игорь Трофимов, Максатбек Жумабеков, Улугбек Кочкоров, Нусрет Мамедов, Руслан Джунусов, Шерикул уулу Мирлан, Арстанбек Малиев, Азимбек Бекназаров, Токтобубу Таласбаева, Дамира Токтосунова, Садыр Жапаров, Алмаз Каримов, Токтайым Уметалиева, Калмамат Мактымбаев, Марта Кыдыралиева, Казыбек Шайымбетов.

Еще 8 кандидатур - Турсунбека Акуна, Темира Сариева, Адахана Мадумарова, Сооронбая Жээнбекова, Бакыта Торобаева, Исхака Масалиева, Камчыбека Ташиева, Ахматбека Келдибекова и Темирбека Асанбекова представили их партии.

Предвыборная кампания начнется 10 сентября и завершится 14 октября, за сутки до начала голосования. Президентские выборы состоятся 15 октября.