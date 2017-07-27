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В Бишкеке загорелись два жилых дома

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Глеб Куренев

В Бишкеке на пересечении улиц Карасаева и Темирязева горит кровля жилого дома. Об этом сообщает МЧС.

По информации ведомства, пламенем объято 150 квадратных метров шиферной кровли жилого дома. Огонь перекинулся на соседний дом, ситуацию контролируют пожарные.

В настоящий момент на месте работают 3 пожарных расчёта.

Сообщение о возгорании поступило в 17.04.

Сообщается, что к настоящему моменту пожар удалось локализовать. Количество расчетов сократилось до двух. Пожарные сообщают, что угрозы распространения огня нет. Сейчас тушение продолжается, также производится разбор завалов

19.04 Пожар на пересечении улиц Радищева и Карасаева полностью ликвидирован. Жертв и пострадавших от огня нет. В настоящий момент уточняется причина возгорания.

URL: http://www.vb.kg/363956
Теги:
МЧС, пожар, Бишкек
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