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Рисунок Трампа продали на аукционе за 30 тысяч долларов

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Наталья Ли

Рисунок президента США Дональда Трампа, сделанный им в 2005 году на благотворительном мероприятии, продан на торгах аукционного дома Nate D. Sanders Auctions за 29 тысяч 184 доллара. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщает Лента.ру со ссылкой на BuzzFeed News.

На рисунке изображены очертания Нью-Йорка, а в центре композиции располагается небоскреб Trump Tower. Также на нем присутствует подпись президента США, выполненная маркером золотого цвета.

О грядущих торгах было объявлено 24 июля. Стартовая цена лота составляла девять тысяч долларов. Имя покупателя не раскрывается.

URL: http://www.vb.kg/363962
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