Погода
$ 68.57 - 68.79
€ 79.72 - 80.42

После мемов с Кейджем казахстанский министр решил дарить чапаны всем гостям

166  0
www

Казахстанские чиновники будут дарить национальные костюмы всем гостям министерства информации и коммуникаций после распространившихся в сети мемов с голливудским актером Николасом Кейджем. Об этом заявил глава ведомства Даурен Абаев, сообщает в четверг, 27 июля, Sputnik Казахстан.

"Мне кажется, это гениальная, красивая традиция нашего народа, которая благодаря, я думаю, выражению лица актера превратилась в мем", - заявил министр. Он добавил, что не видит в этом абсолютно ничего плохого.

По словам Абаева, "теперь каждому нашему гостю, который посещает наше министерство информации и коммуникаций, мы будем дарить только чапаны".

Ранее Кейдж предложил казахстанским режиссерам снять фильм с участием американских знаменитостей. Артист считает, что история о приезде голливудских звезд в Казахстан может иметь успех в прокате.

Кейдж посетил прошедший в Астане кинофестиваль "Евразия". Мемом стал его совместный снимок с народной артисткой Казахстана Айман Мусаходжаевой. Пользователи сети удивились странному выражению лица актера и предположили, что он перепил кумыса.

URL: http://www.vb.kg/363963
Теги:
Казахстан
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  