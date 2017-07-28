После мемов с Кейджем казахстанский министр решил дарить чапаны всем гостям

Казахстанские чиновники будут дарить национальные костюмы всем гостям министерства информации и коммуникаций после распространившихся в сети мемов с голливудским актером Николасом Кейджем. Об этом заявил глава ведомства Даурен Абаев, сообщает в четверг, 27 июля, Sputnik Казахстан.

"Мне кажется, это гениальная, красивая традиция нашего народа, которая благодаря, я думаю, выражению лица актера превратилась в мем", - заявил министр. Он добавил, что не видит в этом абсолютно ничего плохого.

По словам Абаева, "теперь каждому нашему гостю, который посещает наше министерство информации и коммуникаций, мы будем дарить только чапаны".

Ранее Кейдж предложил казахстанским режиссерам снять фильм с участием американских знаменитостей. Артист считает, что история о приезде голливудских звезд в Казахстан может иметь успех в прокате.

Кейдж посетил прошедший в Астане кинофестиваль "Евразия". Мемом стал его совместный снимок с народной артисткой Казахстана Айман Мусаходжаевой. Пользователи сети удивились странному выражению лица актера и предположили, что он перепил кумыса.