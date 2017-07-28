На улице Ибраимова сносят незаконную будущую стоматологическую клинику

Сегодня, 28 июля, мэрия Бишкека снесла очередное незаконное строение. Данная постройка расположена на улице Ибраимова, возле дома № 42. По сообщению управления землепользования, здесь незаконно пытались построить стоматологическую клинику.

"Нам поступила жалоба от жителей расположенного рядом дома. Совместно с прокуратурой города Бишкек мы провели большую работу. Со стороны Госэкотехинспекции было ранее выдано предписание, но хозяин не отреагировал. Мы с ним два года судились и сегодня исполняем решение суда", - рассказал начальник управления землепользования и строительства мэрии Бишкека Иманакун уулу Талант.

Судебные разбирательства по объекту длились порядка двух лет. В итоге было принято решение Верховного суда в пользу муниципалитета. Кроме того, как отметили в управлении землепользования, объект построен с рядом нарушений.

В частности, этот участок является придомовой собственностью общего пользования, строение не соответствует противопожарным и градостроительным нормам. Получается, что 9 лет назад разрешение на строительство было выдано законно. Данная территория была предоставлена в 2008 году под стоматологический центр, однако сейчас ее отобрали из-за жалоб от жильцов.

"Хозяину данного объекта было предписано заплатить штраф в размере 10 тысяч сомов и привести эту территорию в первоначальное состояние. Он, конечно, обращался в суд, и все инстанции оставили постановление в силе. И сегодня на основании постановления делается снос в рамках закона", - сообщила пресс-секретарь судебного департамента при Верховном суде КР Назира Сагыналиева.

Площадь объекта составляет 240 квадратных метров. Владельцем постройки является гражданин Койфман. Отметим, весной 2016 года прокуратура города Бишкек провела проверку, по итогам которой подала исковое заявление в суд о признании недействительным постановления мэрии и ее комиссии. Однако по этому иску межрайонный суд столицы от 6 июля 2016 года отказал в удовлетворении требований прокуратуры города.

Пройдя городской и позднее Верховный суд , 28 марта служители Фемиды оставили в силе решение Бишкекского городского суда и признали недействительным постановление мэрии города Бишкек №78 (от 20 февраля 2008 года) о продлении сроков пользования земельным участком до 17 октября 2018 года на ул. Ибраимова, 42, предоставленного гражданину А.Койфману под строительство стоматологического центра.

Существуют требования Закона "О градостроительстве и архитектуре", согласно которому строительство на территории придомового земельного участка без определения и вынесения в натуру границ земельного участка при многоквартирном доме и без согласия собственников помещений не допускается.

Владельцу данного строения было выдано предупреждение о добровольном сносе постройки. Однако он его проигнорировал. Поэтому сейчас расчисткой территории занимается мэрия. Однако после того как работы по сносу завершатся, будет вычислена стоимость работ, после чего управление землепользования подаст в суд на Койфмана на возмещение ущерба. При этом, как отмечалось ранее, он обязан заплатить обязательный штраф в размере 10 тысяч сомов и привести эту территорию в прежнее состояние.

Впрочем, сделать это будет не так легко, так как строение железобетонное, к тому же у него имеется подвальное помещение.