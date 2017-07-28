Найдены ближайшие родственники самых живучих существ на Земле

Японские и британские биологи установили, что тихоходки (Tardigrada), считающиеся самыми живучими существами на Земле, гораздо ближе к нематодам (Nematoda), а не к членистоногим (Arthropoda), как считалось ранее. Соответствующее исследование опубликовано в журнале PLOS Biology, кратко о нем сообщает EurekAlert!

Специалисты обнаружили, что у тихоходок, на примере видов R. varieornatus и H. dujardini, как и у нематод, имеются всего пять классов HOX-генов, связанных с запуском транскрипционных факторов. У членистоногих, с другой стороны, таких классов насчитывается около десяти.

Тихоходки, тип беспозвоночных животных, считаются самыми выносливыми существами планеты. В частности, они способны на протяжении 20 месяцев переносить пребывание в жидком кислороде при температуре минус 193 градуса Цельсия.

В 2016 году ученые предположили, что ген Dsup (от английского damage suppressor - "глушитель повреждения"), обнаруженный у тихоходок, может быть пересажен клеткам человека для защиты от радиации и других экстремальных условий окружающей среды.