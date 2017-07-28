Военный с друзьями спас тонущую в быстротоке девушку

Ефрейтор контрактной службы вместе с друзьями спас девушку, тонущую в быстротоке. Об этом "ВБ" сообщили в генеральном штабе ВС КР.

Уточняется, что инцидент произошел 26 июля в Баткене. Военный находился дома после несения службы и услышал крики о помощи. Недолго думая, сев в машину с друзьями, он отправился на поиски источника крика. Прибыв на место компания обнаружила, что девушку уносит течением.

Ефрейтору Талантбеку Бегалиеву и его друзьям пришлось ехать вниз по течению около трех километров. Несколько раз они пытались спасти утопающую, но попытки не дали результатов. В итоге Бегалиев нырнул в быстроток и достал пострадавшую из воды. Уже на берегу солдат оказал пострадавшей первую необходимую помощь, после чего ее отвезли в Баткенскую больницу.

Сообщается, что девушка находится в удовлетворительном состоянии. Ефрейтор Талантбек Бегалиев за спасение утопающей представлен к награде.

Стоит напомнить, что за последнее время это не первый случай, когда солдаты спасают пострадавших. 24 июля в городе Бишкеке в районе 110-го квартала курсанты Военного института ВС КР им. Героя Советского Союза генерал-лейтенанта К.Усенбекова спасли утопающего.