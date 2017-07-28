Глава ГПЭН КР Дуйшенбек Зилалиев прокомментировал ответ "Русгидро"

Председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Дуйшенбек Зилалиев прокомментировал ответ "Русгидро" относительно заявления президента Алмазбека Атамбаева, высказанное в ходе итоговой пресс-конференции 24 июля в госрезиденции в городе Чолпон-Ате.

"Я бы не хотел комментировать подобного рода заявления. Сейчас мы нашли новых инвесторов и мы свои обязательства будем выполнять. Скажу только одно, что компания "РусГидро" отказалась проводить независимый международный аудит затрат, понесенных российской стороной в период реализации проекта. Принимая во внимание недавние события со сменой ее руководства, нетрудно сделать вывод, почему эта компания так упорно уклоняется от аудита", - заявил Зилалиев.