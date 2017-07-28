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Глава ГПЭН КР Дуйшенбек Зилалиев прокомментировал ответ "Русгидро"

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Руслан Изреков

Председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Дуйшенбек Зилалиев прокомментировал ответ "Русгидро" относительно заявления президента Алмазбека Атамбаева, высказанное в ходе итоговой пресс-конференции 24 июля в госрезиденции в городе Чолпон-Ате.

"Я бы не хотел комментировать подобного рода заявления. Сейчас мы нашли новых инвесторов и мы свои обязательства будем выполнять. Скажу только одно, что компания "РусГидро" отказалась проводить независимый международный аудит затрат, понесенных российской стороной в период реализации проекта. Принимая во внимание недавние события со сменой ее руководства, нетрудно сделать вывод, почему эта компания так упорно уклоняется от аудита", - заявил Зилалиев.

URL: http://www.vb.kg/363972
Теги:
Алмазбек Атамбаев, президент, Чолпон-Ата, РусГидро
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Комментарии
Комузбек Тастыков
28.07.2017, 14:36
Карма: -6
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Плюсов: 4
Минусов: 10
Комментариев: 25

Русгидро затягивало проект и все сроки начала строительства ГЭС  прошли. Их ответ - отмазка. Мы все видели, как они за три года построили несколько бараков из котнейнеров. От международного аудита русгидро тоже отказалось. Испугалось?

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