8 миллиардов сомов могут не поступить в бюджет Кыргызстана

В текущем году в республиканский бюджет могут не поступить около 8 млрд сомов. Об этом сегодня, 28 июля, на заседании правительства предупредил замминистра финансов Улукбек Карымшаков.

По его словам, в этом году в связи со стихийными бедствиями были дополнительные затраты для помощи пострадавшим, постройки жилья и социальных объектов. Кроме того, около 400 млн сомов направлены на проведение президентских выборов.

Он предупредил, что, по предварительному анализу, около 8 млрд сомов могут не поступить в бюджет, поэтому призвал присутствующих руководителей сократить свои расходы и дополнительные запросы.

"У вас много заявок, я попросил бы вас сократить запросы. Если не поступят 8 миллиардов – это довольно большая сумма для нашего бюджета", - сказал он.

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков раскритиковал руководство ведомства за непредусмотрительность.

"Не должно быть вопросов по непоступлению какой-то суммы, если закон уже был подписан правительством, президентом. Если будут такие вопросы, все сотрудники, которые работали над этим, должны быть уволены. Эти вопросы должны быть оговорены до подписания закона", - заявил Жээнбеков.