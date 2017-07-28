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Мэрия снесла два незаконных павильона

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ВБ

Управление землепользования и строительства мэрии города Бишкек демонтировало два самовольно установленных павильона на пересечении улиц Уметалиева и Токтогула, а также в жилмассиве Ак-Ордо на ул. Омуракунова. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

Данные объекты функционировали без соответствующих разрешительных документов.

Для справки:

В начале января постановлением мэрии № 1 за 2017 год был образован оперативный штаб по профилактике и пресечению незаконного строительства объектов на территории Бишкека. За первое полугодие текущего года было демонтировано более 2 300 объектов.

В ближайшее время в столице также будут демонтированы ещё ряд самовольных объектов, построенных без учета архитектурно-градостроительных требований и разрешительных документов.

URL: http://www.vb.kg/363976
Теги:
мэрия
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