Дело шантажиста направлено в суд

Уголовное дело по обвинению гражданина, занимавшегося вымогательством путем угроз распространения снимков интимного характера, направлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Ранее сообщалось, что оперативники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Кыргызской Республики разоблачили афериста, занимавшегося шантажом и вымогательством. В ГУБОП МВД поступило пять заявлений от разных девушек, что неизвестный мужчина путем

угроз распространением в интернете сведений личного характера, способных нанести вред репутации, уже продолжительное время вымогал денежные средства в крупном размере.

Так, весной поступило заявление от двадцатилетней жительницы столицы.

Выяснилось, что некий мужчина, начиная с ноября прошлого года под угрозой выложить в открытый доступ интимные фотографии, вымогал денежные средства в размере 100 долларов США ежемесячно и успел получить от потерпевшей денежные средства - примерно 500 долларов США.

У другой двадцатилетней девушки, также угрожая выложить в открытый доступ компрометирующие данные, злоумышленник ежемесячно вымогал денежные средства в размере 100 долларов США.

Еще одна двадцатилетняя девушка обратилась с заявлением, где указывается, что незнакомый мужчина азиатской внешности в возрасте 30-35 лет с октября 2016 года, угрожая в соцсетях выставить личные фото на всеобщее обозрение, вымогает денежные средства в крупном размере, и в итоге получил денежную сумму в 15 тысяч сомов.

Имеются еще два подобных заявления от потерпевших, и во всех из них сообщаются об угрозах распространения интимных фотографий.

По данному факту оперативная разработка проводилась сотрудниками ГУБОП МВД в течение нескольких месяцев. В результате оперативно-разыскных мероприятий злоумышленник разоблачен и задержан.

Им оказался гражданин С.У., 1980 года рождения, уроженец Нарынской области, проживающий в Ысык-Атинском районе Чуйской области, ранее неоднократно судимый за мошенничество, состоит на специализированном учете МВД как член преступной группировки. Вымогатель требовал у своих "жертв", чтобы они отправляли денежные средства путем перевода на электронный кошелек. Иногда забирал деньги через службу такси.

По данным фактам следственным отделом Первомайского РУВД г. Бишкек возбужден ряд уголовных дел по ст. 170 ("Вымогательство") УК Кыргызской Республики. Суд избрал меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. В конце июня 2017 года расследование уголовного дела было завершено. Гражданину С.У. предъявлено обвинение в вымогательстве. УВД Первомайского района направило материалы дела в суд для дальнейшего рассмотрения.