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С начала года в республиканский бюджет поступило более 64 млрд сомов

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Айдана Абдуваитова

С начала года в республиканский бюджет поступило 64 млрд 254,1 млн сомов, или 105,8% к плану. Об этом сегодня, 28 июля, на заседании правительства заявил замминистра финансов Улукбек Карымшаков.

По его словам, в сравнении с аналогичным периодом 2016 года сумма выросла на 15,6%, или на 8 млрд 694,9 млн сомов.

Общий объем доходов республиканского бюджета составил 55 млрд 671,9 млн сомов, или 107,1% от плана. В сравнении с аналогичным периодом 2016 года доходы увеличились на 8 млрд 9 млн сомов.

Налоговые поступления составили 41 млрд 328,7 млн сомов при плане 41 млрд 38,8 млн сомов, или план выполнен на 100,7%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост доходов в денежном выражении составил 4 млрд 540,7 млн сомов. Доля налоговых поступлений в объеме доходов составила 78,9%.

По налоговой службе поступление составило 26 млрд 412,1 млн сомов, или выполнение плана составило 100,1%.

По таможенной службе - 14 млрд 916,6 млн сомов, или выполнение плана составило 101,8%.

Поступления взносов и отчислений на социальные нужды в республиканский бюджет, составляющие страховые суммы средств ОМС, составили 1 млрд 357,3 млн сомов.

Полученные официальные трансферты составили 2 млрд 237,5 млн сомов при плане 2 млрд 216,7 млн сомов, исполнение плана составило 100,9%.

Неналоговые поступления составили 10 млрд 748,3 млн сомов, или 123,3% от плана (план – 8 млрд 719,1 млн сомов). По отношению к уровню предыдущего года налоговые доходы снизились на 3 млрд 249,7 млн сомов.

Активы и обязательства составили 8 млрд 582,2 млн сомов при плане 8 млрд 736,1 млн сомов, или план выполнен на 98,2%. Предприятиями и организациями возвращено по ранее выданным ссудам и кредитам 785 млн сомов.

Поступления по государственным казначейским векселям составили 7 млрд 796,7 млн сомов, или 99,4% к плану.

URL: http://www.vb.kg/363978
Теги:
бюджет, Министерство финансов
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