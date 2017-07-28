Суд по делу Саляновой вновь отложен. Опять нет адвоката

Сегодня, 28 июля, в Ленинском районном суде продолжилось заседание по делу депутата фракции "Ата Мекен и экс-прокурора" Аиды Саляновой.

Сторона защиты Саляновой ходатайствовала о переносе судебного заседания в связи с отсутствием адвоката подсудимой.

Ходатайство было поддержано гособвинением.

Напомним, на прошлой неделе, 21 июля заседание также было перенесено в связи с болезнью защитника Саляновой.

Экс-генпрокурор обвиняется в незаконном возобновлении лицензии Алексею Елисееву, приближенному к сыну беглого президента Курманбека Бакиева Максима.