Суд по делу Саляновой вновь отложен. Опять нет адвоката

небось тоже где то гуляет у этих мародеров ведь все так просто
Сегодня, 28 июля, в Ленинском районном суде продолжилось заседание по делу депутата фракции "Ата Мекен и экс-прокурора" Аиды Саляновой.
Сторона защиты Саляновой ходатайствовала о переносе судебного заседания в связи с отсутствием адвоката подсудимой.
Ходатайство было поддержано гособвинением.
Напомним, на прошлой неделе, 21 июля заседание также было перенесено в связи с болезнью защитника Саляновой.
Экс-генпрокурор обвиняется в незаконном возобновлении лицензии Алексею Елисееву, приближенному к сыну беглого президента Курманбека Бакиева Максима.