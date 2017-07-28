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В суде по делу Текебаева выяснилось, что дежурный адвокат ненастоящий

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Аида Джумашева

Сегодня, 28 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и экс-министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

До начала процесса между госадвокатом Элмирой Чоноевой и частным защитником Текебаева Чынарой Джакупбековой произошла словесная перепалка. Чоноева заявила, что она изучала восемь томов уголовного дела Текебаева почти всю ночь и готова защищать его.

Однако Джакупбекова выступила против. Она сообщила, что ордер-поручение Чоноевой ненастоящий, так как он не оформлен должным образом. В частности, на фирменном бланке должна быть печать, которой нет. 

"Кроме того, в законе указывается, что на бланке должны быть герб, печать. Далее, дежурным адвокатом является тот юрист, который относится к адвокатам, оказывающим гарантированную государственную юридическую помощь. Он должен состоять в реестре Минюста. Данный адвокат не может осуществлять защиту, так как ее нет в этом списке. Ей кто-то платит, чтобы она осуществляла защиту", - сказала Джакупбекова.

Подсудимый Текебаев заявил отвод адвокату. Судья удовлетворил ходатайство подсудимого. Элмиру Чоноеву отстранили от данного дела.

URL: http://www.vb.kg/363980
Теги:
Омурбек Текебаев, суд
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Комментарии
Комузбек Тастыков
28.07.2017, 14:30
Карма: -7
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 3
Минусов: 10
Комментариев: 25

Или адвокаты Текебаева работают нормально или перестают ломать комедию, и освобождают место для дееспособных юристов.

https://www.youtube.com/watch?v=T6UrHl1mmI4&feature=youtu.be

Джакупбекова взяла больничный, но сама с мужем и ребёнком развлекалась в парке. Суд не "хочу, не хочу", а процесс от которого обвиняемый не может отказаться.

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