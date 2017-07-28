Жээнбеков: Мы не должны пугать зарубежных инвесторов

За первое полугодие объем инвестиций в Кыргызстан увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сегодня, 28 июля, на заседании правительства сообщил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.

По итогам отчета о социально-экономическом развитии Жээнбеков отметил положительную динамику, особенно рост внутреннего производства. Он отметил, что с начала года вырос объем инвестиций примерно на 30% и республика должна поддерживать эту тенденцию.

Он призвал чиновников активно работать с инвестиционными проектами, вести переговоры и создавать все условия для привлечения зарубежных инвесторов.

"Мы не должны пугать инвесторов, доставлять им неудобства. Кыргызстан должен стать раем для инвесторов и нужно создавать для этого благоприятные условия", - отметил Жээнбеков.