Погода
$ 68.57 - 68.79
€ 79.72 - 80.42

Жээнбеков: Мы не должны пугать зарубежных инвесторов

186  5
Айдана Абдуваитова

За первое полугодие объем инвестиций в Кыргызстан увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сегодня, 28 июля, на заседании правительства сообщил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.

По итогам отчета о социально-экономическом развитии Жээнбеков отметил положительную динамику, особенно рост внутреннего производства. Он отметил, что с начала года вырос объем инвестиций примерно на 30% и республика должна поддерживать эту тенденцию.

Он призвал чиновников активно работать с инвестиционными проектами, вести переговоры и создавать все условия для привлечения зарубежных инвесторов.

"Мы не должны пугать инвесторов, доставлять им неудобства. Кыргызстан должен стать раем для инвесторов и нужно создавать для этого благоприятные условия", - отметил Жээнбеков.

URL: http://www.vb.kg/363981
Теги:
инвестиции, правительство, Сооронбай Жээнбеков
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Канат Мадраимов
28.07.2017, 12:06
Карма: -7
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 23
Минусов: 30
Комментариев: 25

а это у нас можно сказать традиция и отличительная черта. вести себя как собака на сене. множество проектов не было запущено исключительно по причине давления то стороны чиновников, то населения.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Алима Аман Кызы
28.07.2017, 12:42
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 4

Как только на наш рынок приходит новый инвестор, его тут же начинают истошно мочить СМИ, МСУ, депутаты выжимая на ладошку злотых.

История с Кумтором вообще классика жанра: митинги, отключение электроподстанций, побоища, шантажирование криминалом горняков, взятие в заложники Каптагаева.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Айбек Абылгазиев
28.07.2017, 12:44
Карма: +14
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 29
Минусов: 15
Комментариев: 55

Конечно, с инвесторами нужно быть аккруратнее, так как наша страна нуждается в них. Во всем мире страны поднимаются за счет иевестиций, пора бы и нам это понять. Но в то же время чтобы небыло никаких недовольств со стороны местных жителей, власть должна действовать открыто и прозрачно. Я уверен, что Соорнбай Жээнбеков понимает это и будет работать открыто!

0
Цитировать
Жалоба модератору
Алима Аман Кызы
28.07.2017, 12:48
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 4

Чешский инвестор ещё только появился на горизонте, а его уже все оппозиционные СМИ  вперемешку с ушаками и ОБС замешали. Ну, кто к нам после этого пойдёт строить гэсы, заводы?

0
Цитировать
Жалоба модератору
Асселим Дауренова
28.07.2017, 14:01
Карма: +24
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 116
Минусов: 92
Комментариев: 221

Алима Аман Кызы

Чешский инвестор ещё только появился на горизонте, а его уже все оппозиционные СМИ  вперемешку с ушаками и ОБС замешали. Ну, кто к нам после этого пойдёт строить гэсы, заводы?

Некоторые СМИ любят (а может и получают за это что-то) обсирать все позитивное в стране. Благо чешский инвестор все разъяснил и госкомитет опроверг документально причем все эти глупые слухи.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  