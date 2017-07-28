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Чотонова и Текебаева вновь вывели из зала суда

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Аида Джумашева

Сегодня, 28 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и экс-министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

В ходе заседания подсудимый Текебаев попросил отложить процесс на другой день в связи с плохим состоянием здоровья.

Однако судья не удовлетворил ходатайство о переносе процесса. Эрнис уулу Айбек заявил, что к ходатайству должны быть прикреплены в качестве доказательства справки из санчасти СИЗО. После этого между подсудимым и судьей произошла словесная перепалка.

В результате судья вывел Текебаева из зала суда за нарушение порядка. На это другой подсудимый Чотонов заявил отвод служителю Фемиды. Однако Эрнис уулу не принял ходатайство в производство суда.

"Я его не принимаю в производство. Ранее мы уже рассматривали подобного рода ходатайство", - сказал Эрнис уулу.

В свою очередь Чотонов вспылил, заявив, что судья не имеет права так поступать и выразил недоверие. Он потребовал, чтобы в таком случае и его вывели из зала. 

В итоге суд постановил вывести из зала суда и Чотонова за нарушение порядка.

URL: http://www.vb.kg/363982
Теги:
Омурбек Текебаев, суд
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Сюжет: Суд по делу Омурбека Текебаева (21 материалов)
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Комментарии
saulesh naimova
28.07.2017, 11:58
Карма: +2
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Плюсов: 3
Минусов: 1
Комментариев: 14

вдолбите наконец этим мародерам бес предельщикам по полной пусть знают свое место 

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