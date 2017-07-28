Чотонова и Текебаева вновь вывели из зала суда

Сегодня, 28 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и экс-министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

В ходе заседания подсудимый Текебаев попросил отложить процесс на другой день в связи с плохим состоянием здоровья.

Однако судья не удовлетворил ходатайство о переносе процесса. Эрнис уулу Айбек заявил, что к ходатайству должны быть прикреплены в качестве доказательства справки из санчасти СИЗО. После этого между подсудимым и судьей произошла словесная перепалка.

В результате судья вывел Текебаева из зала суда за нарушение порядка. На это другой подсудимый Чотонов заявил отвод служителю Фемиды. Однако Эрнис уулу не принял ходатайство в производство суда.

"Я его не принимаю в производство. Ранее мы уже рассматривали подобного рода ходатайство", - сказал Эрнис уулу.

В свою очередь Чотонов вспылил, заявив, что судья не имеет права так поступать и выразил недоверие. Он потребовал, чтобы в таком случае и его вывели из зала.

В итоге суд постановил вывести из зала суда и Чотонова за нарушение порядка.