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Депутатов и чиновников Крыма обязали вести Фейсбук

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В Крыму депутатов госсовета и республиканских министров обязали вести аккаунты в Вейсбуке. Директива поступила месяц назад, пишет Медуза со ссылкой на четыре неназванных источника РБК в Крыму и в Совете Федерации.

К депутатам с таким требованием обратился спикер госсовета Владимир Константинов, кто отдал распоряжение министрам - не уточняется. В пресс-службе крымского правительства вопрос никак не прокомментировали, а пресс-секретарь главы Крыма Сергея Аксенова Екатерина Полончук заявила, что министры завели аккаунты, взяв "курс на абсолютную открытость крымской власти".

От чиновников и депутатов требуют завести страницы в Фейсбуке и "снабжать их актуальной информацией", рассказали источники издания. "Завели, ведем", - заметил собеседник РБК. Аккаунты уже есть у 12 из 19 министров.

Причиной выбора Фейсбука для ведения аккаунтов стало то, что там идет "основная критика", поясняют источники.

После вхождения Крыма в состав России в 2014 году соцсеть Facebook не стала менять географическую привязку полуострова - он обозначен как часть Украины. При этом привязку изменили другие сервисы, такие как "ВКонтакте", "Яндекс.Карты" и Google Maps.

URL: http://www.vb.kg/363987
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