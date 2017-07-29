Определены потомки создателей первого алфавита планеты

Международный коллектив ученых определил прямых потомков ханаанеев - древнего народа, создавшего первый на планете полноценный алфавит. Соответствующее исследование опубликовано в American Journal of Human Genetics, кратко о нем сообщает Лента.ру со ссылкой на EurekAlert!

"Современные ливанцы, вероятно, будут прямыми потомками ханаанеев, однако у них есть еще небольшая часть евразийской родословной, которая могла появиться после завоевания ассирийцами, персами или македонцами", - сказал соавтор работы Марк Хабер.

По оценкам ученых, ханаанцы смешались с евразийцами примерно 2,2-3,8 тысячи лет назад. Хабер отметил, что изначально "ханаанеи были смесью местных жителей, которые поселились в деревнях в неолитический период, и восточных мигрантов, прибывших в регион около пяти тысяч лет назад".

К подобным выводам ученые пришли после секвенирования геномов пяти ханаанских людей, живших около четырех тысяч лет назад в городе Сидон (современная Сайда). Полученные материалы специалисты сравнили с геномами 99 современных ливанцев.