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Британский музей потерял кольцо стоимостью почти миллион долларов

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Бриллиантовое кольцо стоимостью 750 тысяч фунтов стерлингов (почти миллион долларов), исчезнувшее из Британского музея в Лондоне шесть лет назад, только сейчас официально объявлено потерянным, передает Би-би-си.

Сообщалось, что перстень был подарен музею анонимным донором. Об исчезновении кольца Cartier в полицию сообщили еще в 2011 году, но широкой публике об этом стало известно лишь сейчас, после публикации годовой отчетности музея, в которой стоимость кольца была списана.

Представитель музея сказал, что это обычная практика музея - сообщать об исчезнувших экспонатах по прошествии пяти лет с момента их пропажи.

В 2011 году кольцо не выставлялось на публике, а лежало в запаснике.

По словам представителя музея, в августе 2011 года сотрудники обнаружили, что кольца нет на его положенном месте.

"Администрация музея пересмотрела систему обеспечения безопасности здания и условия хранения коллекции, направив значительные суммы денег на улучшение мер безопасности", - добавил он.

URL: http://www.vb.kg/363991
Теги:
Великобритания, музей
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