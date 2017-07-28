Названа дата процесса по делу обвиняемых в убийстве брата лидера КНДР

Процесс по делу женщин, обвиняемых в убийстве Ким Чен Нама, старшего брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, начнется 2 октября. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters и решение Верховного суда Малайзии.

Подозреваемыми по делу проходят 25-летняя гражданка Индонезии Сити Айсиа и 29-летняя гражданка Вьетнама Доан Тхи Хуонг. В случае признания их вины им может грозить смертная казнь.

13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура был убит гражданин Северной Кореи с паспортом на имя Ким Чхоля. По данным малайзийской полиции, это был Ким Чен Нам, брат северокорейского лидера Ким Чен Ына. На коже мужчины были обнаружены следы нервно-паралитического вещества VX, запрещенного международной конвенцией о химическом оружии.