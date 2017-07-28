Погода
$ 68.57 - 68.79
€ 79.72 - 80.42

Брат Садыра Жапарова: Сотрудники милиции спровоцировали беспорядки

154  2
Аида Джумашева

Сегодня, 28 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу о сторонниках экс-депутата парламента Садыра Жапарова.

Отметим, суд допросил всех свидетелей и перешел к допросу подсудимых. Так, задержанный во время митинга 25 марта этого года брат бывшего парламентария Сабыр Жапаров рассказал, что в тот день он приехал с родственниками в парк им. Горького для того, чтобы там встретиться с братом.

"Сотрудники милиции нам рассказали, что брата увезли в ГКНБ и что митинговать нужно там. Сейчас я понял, что они специально отправили нас туда, чтобы спровоцировать беспорядки. Турсунбек Акун нас также предупреждал о том, что возможны провокации. Однако мы не послушали его и теперь сидим на скамье подсудимых", - сказал Жапаров.

URL: http://www.vb.kg/363993
Теги:
ГКНБ, ГУВД, МВД, митинг, суд, Садыр Жапаров
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Чолпон Шакирова
28.07.2017, 12:44
Карма: -24
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 73
Минусов: 97
Комментариев: 93

https://www.youtube.com/watch?v=Wnxj83Sdv0E

Посмотрите видео и вы поймете кто начал беспорядки возле гкнб. 

0
Цитировать
Жалоба модератору
Чолпон Шакирова
28.07.2017, 12:54
Карма: -24
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 73
Минусов: 97
Комментариев: 93

https://www.youtube.com/watch?v=jlEKANWuhd4

https://www.youtube.com/watch?v=GEEORrYpWvg

А вот еще. Тут все понятно кто есть кто и кто все это начал.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  