Брат Садыра Жапарова: Сотрудники милиции спровоцировали беспорядки

Сегодня, 28 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу о сторонниках экс-депутата парламента Садыра Жапарова.

Отметим, суд допросил всех свидетелей и перешел к допросу подсудимых. Так, задержанный во время митинга 25 марта этого года брат бывшего парламентария Сабыр Жапаров рассказал, что в тот день он приехал с родственниками в парк им. Горького для того, чтобы там встретиться с братом.

"Сотрудники милиции нам рассказали, что брата увезли в ГКНБ и что митинговать нужно там. Сейчас я понял, что они специально отправили нас туда, чтобы спровоцировать беспорядки. Турсунбек Акун нас также предупреждал о том, что возможны провокации. Однако мы не послушали его и теперь сидим на скамье подсудимых", - сказал Жапаров.