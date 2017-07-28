Выборы. Братва рвется к власти

Каждый пятый кандидат в президенты Кыргызстана имеет уголовное прошлое или в настоящее время проходит обвиняемым по громким судебным делам.

Криминал давно просочился во властные структуры. Однако еще никогда представители этой среды не шли на выборы так организованно. Сейчас для них главная задача - официально зарегистрироваться кандидатами в президенты и получить иммунитет. А после этого они, видимо, рассчитывают поторговаться не только за то, чтобы остаться на свободе, но и, может быть, получить какую-нибудь важную должность.

Наиболее одиозная и неоднозначная персона в этом ряду - Омурбек Текебаев. Недавно в ходе судебного заседания, где разбирается уголовное дело о коррупции, в которой он обвиняется, лидер партии "Ата Мекен" заявил, что считает себя основным претендентом на пост президента КР. Вот так, никого не стесняясь, он провозгласил себя фаворитом на предстоящих выборах главы государства. В свое время партия "Ата Мекен" и ее лидер, конечно, имели серьезный вес и уважение в обществе. Но, похоже, после мародерских выходок и громкого коррупционного скандала вокруг MegaCom опытный политик Текебаев утратил чувство объективной реальности.

Омурбек Чиркешович, видимо, позабыл, что на последних выборах его красно-белая партия еле вползла в парламент, а фракция "Ата Мекен" в Жогорку Кенеше сейчас самая малочисленная и ни на что не влияющая. Ну, а последние выборы в местные органы власти партия Текебаева вообще повсеместно с треском провалила. Поэтому и возникает вопрос: с какой стати и по каким причинам Текебаев, обвиняемый в получении взятки в миллион долларов, стал вдруг главным претендентом на пост президента Кыргызстана?

По дорожке, проторенной Текебаевым, пошел и Садыр Жапаров. Сейчас его обвиняют в организации массовых беспорядков и захвате заложников в Иссык-Кульской области в октябре 2013 года. Он тоже, находясь в СИЗО, подал в ЦИК заявление на регистрацию в качестве кандидата в президенты. Жапаров блефует, так как не видит для себя иного выхода избежать ответственности. Впрочем, сейчас он должен думать о своих близких, которые оказались за решеткой, пытаясь отбить его у ГКНБ.

Переходя границу, Жапаров явно не ожидал, что будет арестован. В итоге несколько сотен молодчиков, среди которых были замечены приближенные беглого президента Бакиева, учинили беспорядки. Можно допустить, что подобное развитие событий предполагалось изначально, а когда толпа пошла на штурм здания ГКНБ, что оставалось, кроме как применить силу и разогнать бунтарей, которые пытались отбить Жапарова.

Достаточно странно выглядят действия его некогда партнеров по партии "Ата-Журт" Камчыбека Ташиева и Ахматбека Келдибекова, которые также решили попробовать свои силы в президентской гонке. Что уж они не поделили между собой, непонятно, но уступить дорогу другу никто из них не пожелал. Оба этих претендента на пост главы государства в прошлом судимые. Ташиев запомнился своим прыжком через забор Белого дома.

Второй выдвиженец от "Ата-Журта", Ахмабек Келдибеков, имеет непогашенную судимость. Зачем вообще бывший спикер парламента подал заявление в ЦИК? Большая загадка. Тем более что недавно представители Фемиды напомнили Келдибекову о том, что он был осужден по статье "Злоупотребление служебным положением" и приговорен к выплате штрафа в размере 10 миллионов сомов за ущерб, причиненный государству.

Весьма неожиданным стало принятое накануне решение съезда партии "Кыргызстан" - выдвинуть в кандидаты в президенты Канатбека Исаева. Он подозревается в совершении коррупционных преступлений будучи мэром Токмака. По материалам уголовного дела, расследование, которое ведет ГКНБ, Исаев, пользуясь служебным положением, передал в частную собственность муниципальную землю под строительство торгового центра. Исаев был замечен и в других экономических аферах.

Еще один любопытнейший персонаж - Игорь Трофимов. Его привлекли к ответственности за националистические высказывания. В настоящее время этот претендент находится под стражей в СИЗО.

И даже в этой компании нестандартных выдвиженцев есть особенно загадочная фигура. В ЦИКе находится заявление об участии в выборах главы государства от Куттубека Бешбакова, подозреваемого в мошенничестве. Вместе с ним за решеткой находится его жена.

Набор кандидатов в президенты даже из околокриминальной среды весьма разнообразен. Так что, похоже, нас ожидают не только самые чистые и честные выборы. Они будут еще и уникальными по количеству выдвиженцев с уголовным прошлым и обвиняемым в преступлениях.