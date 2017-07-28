Из Москвы-реки спасатели вытащили голого кыргызстанца

Спасатели вытащили из Москвы-реки в районе Андреевского пешеходного моста голого мужчину ранним утром пятницы, 28 июля. Об этом сообщает издание "Вечерняя Москва".

Информация о пострадавшем была передана специалистам спасательной станции "Крымский мост" сотрудниками охраны парка Горького. Операция по спасению мужчины завершилась в 5.12. Выяснилось, что он уроженец Кыргызстана. Помимо этого, спасатели отметили у него признаки алкогольного опьянения. Он утверждал, что был сброшен в реку во время драки.

В 5.15 пострадавший был доставлен на спасательную станцию, где был осмотрен врачом, от госпитализации мужчина отказался.