Погода
$ 68.57 - 68.79
€ 79.72 - 80.42

Из Москвы-реки спасатели вытащили голого кыргызстанца

246  0
www

Спасатели вытащили из Москвы-реки в районе Андреевского пешеходного моста голого мужчину ранним утром пятницы, 28 июля. Об этом сообщает издание "Вечерняя Москва".

Информация о пострадавшем была передана специалистам спасательной станции "Крымский мост" сотрудниками охраны парка Горького. Операция по спасению мужчины завершилась в 5.12. Выяснилось, что он уроженец Кыргызстана. Помимо этого, спасатели отметили у него признаки алкогольного опьянения. Он утверждал, что был сброшен в реку во время драки.

В 5.15 пострадавший был доставлен на спасательную станцию, где был осмотрен врачом, от госпитализации мужчина отказался.

URL: http://www.vb.kg/363995
Теги:
Россия, соотечественники
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  